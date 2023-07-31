«Боимся не проснуться совсем»: потолок рухнул в 70-летнем доме и чуть не придавил человека в Хабаровске

Посреди комнаты зияет дыра на чердак Фото: Прокуратура Хабаровского края

Семья чуть не пострадала при обрушении потолка в квартире 28 июля. Тяжелая балка и бетон обвалились прямо на кровать, где секунду назад сидел человек. Жители дома боятся повторения ЧП в своих квартирах, правоохранительные органы проводят проверку.

Квартиру в доме на Бурейской, 12 чета пенсионеров и их сын купили месяц назад. Заметили, что начал проседать потолок, обратились в управляющую компанию. 28 июля представитель УК осмотрел опасное место, составил акт и наказал ждать.

Семья чуть не пострадала при обрушении потолка в квартире 28 июля Фото: Прокуратура Хабаровского края

Буквально через несколько часов после его ухода потолок рухнул. Прогнившая балка упала прямо на хозяйскую кровать, бетонные осколки задели сына супругов. Обошлось без серьезных травм. Больше никто не пострадал.

По словам соседей, семья три дня ютится на кухне. Посреди комнаты зияет дыра на чердак, через которую дождевая вода по перекрытиям попадает в другие помещения, из-за чего вздувается натяжной потолок. По данному факту прокуратура проводит проверку.

- В ее ходе будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления и управляющей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

Семья три дня ютится на кухне Фото: Прокуратура Хабаровского края

Удалось выяснить, что дом 1952 года постройки не является аварийным. Причины обрушения потолка станут понятны после экспертиз. Управляющая компания, по предварительным данным, приступит к ремонту 1 августа.

После случившегося жители дома забеспокоились за свое здоровье. Они призывают как можно скорее разобраться с завалами в квартире пенсионеров, а также провести обследование дома. Ради того, чтобы ЧП не повторилось и не привело к трагедии, люди обратились к ОНФ.

- Мы боимся не проснуться совсем или быть погребенными под этими завалами. Помогите нам, пожалуйста. Завалы - это ужас какой-то! - сказала соседка пенсионеров.

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