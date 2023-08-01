СКР завел дело об убийстве после найденного трупа без головы в Хабаровске Фото: скриншот из видео

Правоохранительные органы прокомментировали ЧП на Нагорной улице. Напомним, что здесь 30 июля нашли тело мужчины без головы. Подозреваемых в деле оказалось двое.

Убитый хабаровчанин - хозяин квартиры в одном из домов. Соседи заметили, что его квартирант начал делать ремонт. Сорвал обои, снял линолеум, вынес хлам. 30 июля местные жители нашли недалеко от дома труп.

В подозреваемых 31-летний квартирант и еще один мужчина, оба задержаны. Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

- По уголовному делу назначены экспертизы, проведен детальный осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведение следственных действий продолжается, - сообщила «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

Пока детали дела не раскрываются. Мужчинам грозит от шести лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.

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