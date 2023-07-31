Руки были связаны шнуром: труп с отрезанной головой нашли в Хабаровске

Обезглавленное тело мужчины лежало в траве буквально в нескольких метрах от дома. Тематической фото Фото: Александр ГЛУЗ

Тело мужчины с отрезанной головой обнаружили местные жители в Хабаровске. Жуткая находка повергла людей в шок: в мертвом человеке они узнали своего бывшего соседа. Подозреваемый в страшном убийстве задержан.

В старой двухэтажке на Нагорной улице снимал квартиру 31-летний Олег*. Накануне соседи заметили, что мужчина делает ремонт - он выносил хлам из дома и гремел. Олег сорвал обои и снял линолеум, позже окажется, что ему не просто надоела обстановка.

Через несколько дней соседи обнаружили шокирующую находку. Обезглавленное тело мужчины лежало в траве буквально в нескольких метрах от дома. Руки за спиной были связаны шнуром. В погибшем столь страшной смертью человеке жители Нагорной узнали хозяина квартиры, в которой жил Олег.

В мертвом человеке люди узнали своего бывшего соседа. Фото: t.me/khabarray/4175 Фото: Социальные сети

- О найденном трупе местные жители сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Ремонт мужчина затеял, чтобы скрыть следы преступления. На обоях, линолеуме и мебели осталась кровь убитого. По неподтвержденным данным, подозреваемый признал свою вину. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, в частности мотив Олега.

Правоохранительные органы пока не дают официальных комментариев. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

*Имя изменено

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