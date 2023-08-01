Нужно торопиться: сроки строительства культурного центра в селе Ачан под угрозой срыва

Прокурор внес представление главе Амурского района Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве культурного центра в селе Ачан Амурского района. Учреждение должно появиться в населенном пункте в рамках нацпроекта «Культура».

- Было установлено, что подрядчик отстает от графика монтажных работ. Это говорит о том, что контроль за ходом строительства со стороны заказчика выполняется не должным образом, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Городской прокурор Амурска Татьяна Маричук внесла главе района представление. В ведомстве взяли на контроль устранение нарушений и рассмотрение акта прокурорского реагирования.

Напомним, ранее благодаря вмешательству прокуратуры в селе Восход открылся ФАП, строительство которого велось около года.

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