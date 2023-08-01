17 детей и один взрослый: массовое заражение ОКИ зафиксировали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае почти 20 детей заболели кишечной инфекцией в детсаду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в детсаду №6 в поселке Тырма. С высокой температурой и рвотой слегли малыши от одного до пяти лет. Роспотребнадзор начал расследование, в ходе которого вскрылось множество нарушений. Детсад закрыли на время, пока проблемы не будут устранены.

- Пострадали 17 детей и один сотрудник сада. Их состояние сейчас удовлетворительное. Все они проходят лечение дома. Сад закрыт на дезинфекцию. Ее проведут сотрудники спецбригады, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.

Среди нарушений в детсаду выявили отсутствие утренних фильтров, позднюю изоляцию заболевших детей, несоблюдение графика уборки, дезинфекции помещений и инвентаря. На пищеблоке неправильно отбирали и хранили пробы. И это только часть нарушений.

У всех заболевших выявлено РНК норовируса. Пока новых случаев заражения не зарегистрировано.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.