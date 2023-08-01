Полиция ищет родителей брошенного на улице грудного ребенка в Комсомольске

Документов на малютку в коляске не было
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Правоохранительные органы проводят проверку после найденной на улице коляски с младенцем. Напомним, что малыша с переохлаждением нашли 1 августа возле магазина. Родителей рядом не было.
Мальчику примерно от шести до восьми месяцев. Сейчас он находится в больнице, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Документов на малютку в коляске не было.
По данному факту следственный комитет проводит проверку в рамках статьи «Оставление в опасности». Предстоит выяснить, сколько ребенок провел в промокшей коляске на улице, а также кто и почему бросил малыша.
- В ходе проверки выполняется комплекс следственных и процессуальных действий. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения родителей ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Свою проверку проводит прокуратура. Ведомство даст оценку работе сотрудников системы профилактики.
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