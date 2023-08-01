Полиция ищет родителей брошенного на улице грудного ребенка в Комсомольске

Документов на малютку в коляске не было Фото: Прокуратура Хабаровского края

Правоохранительные органы проводят проверку после найденной на улице коляски с младенцем. Напомним, что малыша с переохлаждением нашли 1 августа возле магазина. Родителей рядом не было.

Мальчику примерно от шести до восьми месяцев. Сейчас он находится в больнице, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Документов на малютку в коляске не было.

По данному факту следственный комитет проводит проверку в рамках статьи «Оставление в опасности». Предстоит выяснить, сколько ребенок провел в промокшей коляске на улице, а также кто и почему бросил малыша.

- В ходе проверки выполняется комплекс следственных и процессуальных действий. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения родителей ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою проверку проводит прокуратура. Ведомство даст оценку работе сотрудников системы профилактики.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Лежал в промокшей коляске и улыбался: брошенного на улице грудничка нашли у магазина в Комсомольске

Брошенную коляску с грудным ребенком обнаружили в Комсомольске-на-Амуре (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.