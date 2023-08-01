Лежал в промокшей коляске и улыбался: брошенного на улице грудничка нашли у магазина в Комсомольске

Малыша сразу же забрали врачи, у него диагностировано переохлаждение Фото: Прокуратура Хабаровского края

Оставленную коляску нашли возле магазина в Комсомольске 1 августа. Она была насквозь мокрая, звуков из нее не доносилось. Заглянув внутрь, люди увидели продрогшего младенца.

Голубая коляска стояла около жилого комплекса недалеко от одного из магазинов. Именно сотрудники точки около семи часов утра первыми заметили странный предмет и решили заглянуть внутрь. Там их ждал младенец с соской, который улыбнулся незнакомцам. Нашедшие ребенка не нашли родителей грудничка, поэтому решили позвонить в полицию.

Малыша сразу же забрали врачи, у него диагностировано переохлаждение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Никаких документов в коляске не было, еды для мальчика - тоже. Примерный возраст ребенка - от шести до восьми месяцев. Сколько времени грудничок пролежал в коляске на улице - неизвестно.

Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. Правоохранительным органам предстоит выяснить, есть ли у малыша родители или законные представители, и почему он оказался один на улице? Кто решил выставить коляску с грудничком на улицу и ради каких целей?

Сколько времени грудничок пролежал в коляске на улице - неизвестно Фото: Прокуратура Хабаровского края

- По данному факту проводится проверка. Идут мероприятия по установлению личности родителей и их местонахождению, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Олеся Циклаури, врио официального представитель УМВД России по региону.

По данному факту также проводится проверка соблюдения прав малыша.

- В ее ходе будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ребенок мог умереть: в Хабаровске родители бросили дочь в раскаленной машине и пошли за покупками

Судебные приставы из Хабаровска спасли ребенка, запертого в машине на жаре (подробнее)

Росгвардейцы за 20 минут нашли пропавшего ребенка в Хабаровском крае

Мальчика не было дома целый день (подробнее)