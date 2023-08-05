Среднесуточная температура упала на один-два градуса в Хабаровске

Самым холодным днем станет 5 августа Фото: Александра ШОПЕНКО

На выходных в Хабаровске будет прохладно для августа. Самым холодным днем станет 5 августа. Не исключено, что в субботу пройдут дожди. 6 августа будет теплее и без осадков.

В субботу юг региона будет под влиянием фронтальных разделов, поэтому здесь пройдут кратковременные дожди, местами ливни. В Хабаровске также ожидаются осадки. А вот центральные и северные районы спасет антициклон.

Температуры воздуха в Хабаровске на один-два градуса ниже нормы. 5 августа днем столбики термометров покажут +23 градуса. В воскресенье ночью ожидается +14 градусов. Днем - до +24+26 градусов.

Ветер в субботу будет достигать 8-13 метров в секунду. По данным «Дальневосточного УГМС», воскресенье послабее - до 7-12 метров в секунду.

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