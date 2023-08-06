Обследовали 8 тысяч «квадратов»: утонувшего мужчину еще не нашли в Комсомольске

Спасатели пока не нашли тело утонувшего в Комсомольске мужчины Фото: МЧС Хабаровского края

В городе Юности спасатели продолжают искать утонувшего на амуре 35-летнего мужчину. Он пропал на воде еще 3 августа, нырнул около яхт клуба по Набережной, 17, а обратно не вынырнул. Трехдневные поиски пока не дали никакого результата.

- Обследование акватории проводится спасателями как с катера вдоль береговой черты, так и водолазными подразделениями, которые осматривают дно водоема, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За это время спасатели обследовали приличную территорию – около восьми тысяч квадратных метров дна. Поиски пропавшего мужчины продолжаются. Они выполняются в непростых условиях, работу осложняет сильное течение.

К слову, купаться около яхт клуба не просто нельзя, а очень опасно. Здесь непредсказуемое сильное течение, водовороты и неровное дно. Уже не раз в этом месте гибли люди.

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