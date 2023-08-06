Унесло на несколько километров: утонувшего в Комсомольске мужчину нашли

Утонувшего в районе яхт-клуба мужчину закончили искать в Комсомольске Фото: МЧС Хабаровского края

В городе Юности спасатели закончили поиски мужчины, утонувшего в районе яхт клуба. Его тело нашли около полудня 6 августа.

- Около полудня в дежурную смену поисково-спасательного отряда Комсомольск-на-Амуре поступило сообщение от очевидцев, что в районе острова Менделеева видят в воде тело. Группа спасателей на катере убыла к указанному месту, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тело там и нашли. Его подняли на катер, довезли до берега, где передали сотрудникам полиции. Им нужно провести несколько экспертиз. Точных данных о том, что это именно тот мужчина, нет, но спасатели говорят, что, скорей всего, труп принадлежит именно ему. Нашли его в нескольких километрах от места трагедии.

Напомним, мужчина утонул в районе Набережной, 17 несколько дней назад. Он отправился на отдых 3 августа и не вернулся. Официально его поиски завершены.

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