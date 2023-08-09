Штормовое предупреждение объявили на выходные в ЕАО

В регионе пройдут сильные ливни и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение на предстоящие выходные. По данным регионального МЧС, в регионе пройдут сильные дожди, местами грозы, а при них - приличное усиление ветра до 20 метров в секунду.

Жителей области предупреждают, что из-за непогоды могут произойти аварии на линиях электропередач, коммунальных системах и объектах транспорта.

- В связи с прохождением дождей высокой интенсивности улицы городов и сел, придомовые территории могут быть ненадолго подтоплены ливневыми стоками. Возможен резкий подъем уровней воды в ручьях, малых и средних реках региона, - говорится в сообщении специалистов.

В это время могут обрушиться крыши, навесы и деревья, упасть рекламные щиты. Людей просят быть аккуратнее: есть высокий риск травматизма.

К слову, предупреждение объявили и синоптики соседнего Хабаровского края. Там непогода начнет бушевать уже с 10 августа.

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