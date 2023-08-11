Переход на остановке «Южнопортовая» перекроют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске временно перекроют надземный переход возле остановки «Южнопортовая». Причиной станут ремонтные работы. На мосту через дорогу на пешеходной части будут укладывать резиновое покрытие.

- Ограничение продлится с 10:00 11 августа по 07:00 12 августа, - прокомментировали в администрации Хабаровска.

Закончить работы подрядчик планирует меньше чем за сутки. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. На время действия ограничений хабаровчане могут перейти дорогу через надземный пешеходный переход на остановке «Юбилейная».

Ранее в мэрии рассказали, что гравийную дорогу на улице Таймырской в частном секторе закатают в асфальт. Жители частного сектора многие годы ждали этого события.

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