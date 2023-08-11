26 домов остались без света в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Жители 26 домов Биробиджана 11 августа остались без электричества. В городе по улице Пархоменко произошел порыв на линиях электропередач. На место выехала аварийная бригада ДРСК. Администрация города опубликовала список адресов, которым придется потерпеть неудобства:

-улица, Пархоменко № 27, 27а, 29, 20, 26, 31, 18, 24, 30, 22, 28

- переулок, Облачный № 11, 8, 10, 9, 7, 10а, 5, 6

- улица, Коллективная № 22

- улица, Кооперативная № 24, 30, 28, 32, 34, 36

Сроки подключения жителей города к электроэнергии пока не сообщаются. Так что, когда в квартиры биробиджанцев вернется свет, неизвестно.

Между тем, ЛЭП в Еврейской автономной области все еще подвержены аварии. В регионе объявлено штормовое предупреждение – к нему приближается японский тайфун «Ханун». Есть риск отключения электроэнергии, а также обрушения кровель домов, рекламных щитов, ветвей деревьев из-за усиления ветра.

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