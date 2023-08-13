Сильные дожди ожидаются в Биробиджане 14 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Циклон продолжает хозяйничать в столице ЕАО. Так, 14 августа, в Биробиджане прогнозируется непогода: сильные дожди, грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду. Синоптики говорят, что за 12 часов может выпасть около 50 миллиметров осадков. Это влияние японского тайфуна, который накрыл несколько регионов Дальнего Востока.

- Все службы Биробиджана переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады энергетиков, управляющих компаний, коммунальные службы города в случае возникновения ЧП будут оперативно устранять последствия непогоды, - сказал мэр города Максим Семенов.

Задача оперативно реагировать на обращения жителей города поставлена и управляющим компаниям. Биробиджанцев просят быть предельно внимательными и осторожными, а в случае чего звонить спасателям на номер 101. Также напомнили и другие контакты: единая дежурно-диспетчерская служба Биробиджана 8 (42622) 2-22-85, единый телефон вызова экстренных служб – 112.

К слову, накроет дождь и Хабаровский край. В Верхнебуреинском районе примерно такой же прогноз. Жителей просят быть аккуратнее: от ветра могут обрушиться крыши, деревья и рекламные щиты.

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