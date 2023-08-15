Шагал вслед за машиной: исхудавшего медведя сняли на видео на трассе Лидога – Ванино

Медведь снова вышел на трассу Лидога – Ванино в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео

В соцсетях появилось свежее видео встречи с бурым медведем на трассе Лидога – Ванино. Хищник-подросток шагал вдоль дороги, слегка прихрамывая на одну лапу. Потапыч двигался в сторону машины, возможно, в надежде на то, что ему перепадет какое-то лакомство. Но очевидцы аккуратно отъехали от медведя, и тогда тот потерял к ним интерес.

По словам авторов видео, хищник показался им истощенным. Также они обратили внимание на запах навоза, который исходил от животного. Люди предположили, что косолапый болен.

Напомним, недавно на этой же трассе очевидцы сняли на камеру медвежонка, который выпрашивал еду на обочине дороги. Некоторые люди останавливались, чтобы угостить животное. Но, казалось бы, такие «добрые» поступки со стороны человека могут только навредить мишке. Специалисты рассказали, почему не стоит прикармливать хищников.

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