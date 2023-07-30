Живее всех живых! Считавшийся погибшим медвежонок попрошайничает у дороги в Хабаровском крае

Мишка-попрошайка замечен на трассе Лидога - Ванино Фото: скриншот из видео

Неделю назад в хабаровских пабликах разошлось видео с бурым медвежонком, который попрошайничал на трассе Лидога – Ванино. Но уже через пару дней проезжающие на том же участке дороги водители заметили труп маленького хищника. Пользователи соцсетей предположили, что это тот же мишка, который угодил под колеса машины. И вот еще через пару дней оказалось, что малыш-приставала живее всех живых и даже больше: он уже без опаски подходит к машинам и буквально требует, чтобы его накормили чем-то вкусненьким.

СОМНИТЕЛЬНОЕ ДОБРО

Охотоведы не устают повторять о том, что подкармливать диких животных опасно. Но это не останавливает «добродетелей», которые хотят сделать как лучше и не думают о последствиях. Как раз один из таких случаев произошел около недели назад на трассе Лидога – Ванино, где люди угостили маленького медвежонка хлебом. Потапыч не отказался от лакомства и охотно съел всю предложенную порцию.

Бурый медвежонок заглядывает в окно машины Фото: скриншот из видео

Добро добром, а все же здравый смысл позже взял верх. После появления видео в соцсетях люди решили написать обращение с просьбой отловить бурого, ведь он опасен для человека.

- Медведя никто отлавливать не будет, а вот кормивших его людей найдем. Нельзя подкармливать медведей, люди таким образом подписывают ему смертный приговор, - сказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Подкармливая хищников, люди подвергают их опасности. Животное инстинктивно будет искать контакта с человеком, чтобы поесть. Медведь может зайти в поселок, где его убьют, или попасть под машину. А если такой зверь увидит еду в руках человека, он может попытаться «забрать» лакомство.

ДОКОРМИЛИСЬ

Через пару дней после первой новости о мишке-попрошайке в Сеть попало другое видео. На этот раз на трассе заметили труп сбитого животного. В соцсетях предположили, что это тот же малыш, который «клянчил» еду незадолго до трагедии. Неизвестно, кто сбил медвежонка. Водитель уехал с места аварии, оставив тело зверя на обочине дороги.

По словам главы управления охотничьего хозяйства, нет ничего удивительного в том, что история закончилась именно так. Хищник привык, что его подкармливают на трассе и не видел опасности для себя. Это и стало причиной его гибели.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОСОЛАПОГО

Мишка-попрошайка замечен на трассе Лидога - Ванино Фото: скриншот из видео

Не успела новость о гибели медвежонка утихнуть, как в соцсети попало новое видео все с тем же «главным героем». Оказалось, что Потапыч не только жив, но и продолжает заниматься своим промыслом. Мишка все также выпрашивает еду у тех, кто останавливается на обочине трассы.

На этот раз объектом внимания животного стала иномарка, в которой находились дети. Медведь подошел к машине, оперся на нее лапами и пытался заглянуть внутрь через закрытое окно. Судя по обстановке в салоне, ситуация позабавила наблюдателей. Люди, несмотря на все запреты, начали искать, чем бы подкормить малыша.

Видео обрывается на «самом интересном моменте». Остается только догадываться, получил ли медвежонок очередную порцию «человеческой доброты». Тем временем жителей еще раз просят избегать любого контакта с дикими животными, особенно хищными. Это может закончиться печально как для человека, так и для зверя.

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