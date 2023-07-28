Доигрались? Прикормленного на трассе медвежонка сбили насмерть в Хабаровском крае

Мишку прикормили люди на трассе Лидога-Ванино несколько дней назад Фото: телеграм-канал Совгавань.РФ телеграм-канал Совгавань.РФ

Минувшей ночью на трассе в Хабаровском крае обнаружили труп бурого медведя. Тело хищника лежало на обочине, вполне вероятно, его сбила машина и скрылась с места аварии. Информация о мертвом медведе разошлась в сети, жители региона предполагают, что этот тот самый медвежонок, которого несколько дней назад на трассе угощали хлебом.

Информацию о том, действительно ли это тот самый медведь, в управлении охотничьего хозяйства не подтвердили, но и не опровергли. Юрий Колпак, начальник ведомства, отметил, что если это действительно он, то ничего удивительного - люди прикормили хищника, он вернулся за легкой добычей.

- Нельзя подкармливать медведей, люди, таким образом, подписывают ему смертный приговор, - говорил тогда Юрий Колпак.

Дикие животные живут инстинктами, если их раз покормить чем-то вкусненьким, они понимают, что эта добыча – легкая, им не нужно напрягаться и добывать себе пропитание самостоятельно, в следующий раз они снова приходят на то же место в надежде, что им будет, чем поживиться. Кроме того, такие прикармливания опасны для жизни человека, увидев хлеб или печенье в руках ребенка, или взрослого, хищник бросится отбирать.

Жителей региона не раз призывали не кормить животных, но из жалости народ продолжает это делать, а потом наступают последствия. медведи и тигры в результате подвергаются опасности на трассах и в населенных пунктах, но страшнее всего. если звери начинают нападать на человека.

Жители села Солонцово приютили тигренка, зимой мать принесла двоих детенышей, один умер от истощения, второй выжил и рос на собачьем корме. Сейчас полосатый – подросток, облюбовал место у гаража в селе и периодически лакомится домашними котами. Селяне забили тревогу и попросили убрать амурского тигра от них подальше.

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