Убивает котов, ворует корм и ночует за гаражом: жители в Хабаровском крае боятся поселившегося в поселке амурского тигра

Будут ли отлавливать тигра и вывозить подальше в тайгу - пока не ясно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей зимой к поселку Солонцово, что в Хабаровском крае, пришла тигрица с потомством. Двое маленьких тигрят были сильно истощены, по всей видимости, они давно голодали и слонялись за матерью в поисках хоть какого-то пропитания. К несчастью, один из котиков погиб, его увезли, а вот второй выжил и начал благополучно отъедаться. Эту историю рассказали сами жители поселка, куда делась мать - неизвестно.

- Один тигренок зимой умер, а второй начал потихоньку отъедаться, играть с собаками, он был маленький тогда, кушал собачью еду, рос. Теперь он обитает около нашего дома, постоянно лежит около гаража, - говорит жительница села.

Все бы ничего, только вот в последнее время игрища полосатого хищника становятся все опаснее, он уже подросток, сил ему хватает, чтобы задавить домашнюю собаку или кошку. Кстати, в рационе у него появилось мясо котов, кошек же он принципиально не трогает.

Люди стали побаиваться дикого гостя, неизвестно, как животное поведет себя, окажись рядом человек с едой в руке, например. Поэтому за помощью они обратились в хабаровское отделение Общероссийского народного фронта.

- Поначалу полосатый малыш доставлял мелкие неудобства, воруя еду у живущих во дворах собак и кошек. А сейчас тигриный подросток держит в страхе всех сельчан. Местные боятся хищника. Он уже осмелел, ночью спит на одном и том же месте возле гаража и совсем не боится людей. В течение полугода люди обращались в службу по охране животного мира Хабаровского края, но в ведомстве им не помогли, - говорят в ОНФ.

Отделение направило письмо в управление охотохозяйства Хабаровского края. Диких котят просят вывезти подальше от населенного пункта.

Юрий Колпак, начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, прокомментировал ситуацию в Солонцово, отметив, что поселок находится посреди тайги, и выходы амурского тигра к людям - стандартная история.

- Мы принимаем меры, реагируем, я слышал сообщение жительницы поселка, что тигр поселился и живет. Наши инспекторы там были, выход тигра фиксировали. То, что он там проживает на постоянной основе - не соответствует действительности. А что выходит к людям - это да, действительно так. Но это тайга, и выходы хищника - это закономерность. Понятно, что людям это не нравится и доставляет дискомфорт, - говорит «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак.

Будут ли отлавливать тигренка и вывозить его подальше от населенного пункта - пока неясно. Что же касается его погибшего родственника, то ситуация вполне типичная для минувшей зимы. Африканская чума (АЧС) выкосила большое поголовье кабанов, еды тиграм не хватает, потому за сезон много тигрят погибло. Но, как отмечают в охотохозяйстве, этот процесс естественный.

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