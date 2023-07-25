Застал с жертвой в зубах: стала известна судьба амурского тигра, который напал на охотоведа в Хабаровском крае

Зверь вцепился мужчине в ногу, последнему удалось отбиться. Тематическое фото Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровском крае отловили очередного конфликтного амурской тигра. Хищника искали почти две недели после того, как он напал на инспектора охотнадзора. Мужчина остался жив, тигру удалось скрыться.

ПОЙМАН

Все произошло 12 июля в поселке Маяк (Нанайский район). Амурский тигр пробрался на один из участков и убил собаку. Жертву хищник утащил в тайгу, местные жители вызвали охотоведов.

На место прибыли двое инспекторов, чтобы разобраться в ситуации. Один из них пошел по следу зверя. Отпечатки лап завели мужчину в тайгу, где он и нашел хищника с собакой в зубах.

Тигр встал на защиту добычи и набросился на преследователя. Зверь вцепился мужчине в ногу, последнему удалось отбиться. Инспектор напугал хищника, и тот сбежал, бросив еду. Охотовед получил травмы средней степени тяжести.

- Сегодня ночью (25 июля - прим. ред.) поймали тигра в поселке Маяк, который порвал нашего инспектора. С 12 числа проводили мероприятия по отлову, и вот он попался. Сейчас его везут в центр реабилитации в Кутузовку. Пока он будет содержаться там, - сообщил «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства правительства региона.

Данные о состоянии тигра появятся после его осмотра в приморском центре. Выпускать хищника в дикую природу или нет - будет решать Росприроднадзор по итогам реабилитации.

КОНФЛИКТНЫЕ СОРОДИЧИ

Напомним, что в Кутузовке находится еще один конфликтный зверь из Хабаровского края. Хищник воровал собак в городе Вяземский. Оказалось, что у тигра травма лапы, которая, вероятно, мешала ему полноценно охотиться. Ранее зверь жил в центре реабилитации под Хабаровском в тесном вольере, из-за чего обленился и потолстел.

На реабилитации под Хабаровском остается конфликтная тигрица из Арсеньево (Хабаровский край). Самка зимой поедала домашних животных.18 февраля она забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. У хищницы нет травм.

В 2023 году амурские тигры напали ни троих человек в Хабаровском крае. Первой жертвой стал 19-летний Сергей. 12 февраля хищник влетел через окно в охотничий домик и чуть не убил парня. Тигра застрелил друг Сергея. Охотника спасли, ему ампутировали левую руку.

Второе нападение было зафиксировано рядом с поселком Мухен 28 марта. Здесь амурский тигр чуть не утащил в тайгу тракториста, который возился с техникой на деляне. Мужчину отбили другие работники. Аналогичная ситуация произошла в поселке Золотой 30 июня. Жертвой зверя стал вальщик леса. Его также спасли коллеги, размахивая бензопилой перед носом тигра.

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