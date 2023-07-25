Застал с жертвой в зубах: стала известна судьба амурского тигра, который напал на охотоведа в Хабаровском крае

Зверь вцепился мужчине в ногу, последнему удалось отбиться. Тематическое фото
Фото: Вячеслав РЕУТОВ
В Хабаровском крае отловили очередного конфликтного амурской тигра. Хищника искали почти две недели после того, как он напал на инспектора охотнадзора. Мужчина остался жив, тигру удалось скрыться.
Все произошло 12 июля в поселке Маяк (Нанайский район). Амурский тигр пробрался на один из участков и убил собаку. Жертву хищник утащил в тайгу, местные жители вызвали охотоведов.
На место прибыли двое инспекторов, чтобы разобраться в ситуации. Один из них пошел по следу зверя. Отпечатки лап завели мужчину в тайгу, где он и нашел хищника с собакой в зубах.
Тигр встал на защиту добычи и набросился на преследователя. Зверь вцепился мужчине в ногу, последнему удалось отбиться. Инспектор напугал хищника, и тот сбежал, бросив еду. Охотовед получил травмы средней степени тяжести.
- Сегодня ночью (25 июля - прим. ред.) поймали тигра в поселке Маяк, который порвал нашего инспектора. С 12 числа проводили мероприятия по отлову, и вот он попался. Сейчас его везут в центр реабилитации в Кутузовку. Пока он будет содержаться там, - сообщил «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства правительства региона.
Данные о состоянии тигра появятся после его осмотра в приморском центре. Выпускать хищника в дикую природу или нет - будет решать Росприроднадзор по итогам реабилитации.
Напомним, что в Кутузовке находится еще один конфликтный зверь из Хабаровского края. Хищник воровал собак в городе Вяземский. Оказалось, что у тигра травма лапы, которая, вероятно, мешала ему полноценно охотиться. Ранее зверь жил в центре реабилитации под Хабаровском в тесном вольере, из-за чего обленился и потолстел.
На реабилитации под Хабаровском остается конфликтная тигрица из Арсеньево (Хабаровский край). Самка зимой поедала домашних животных.18 февраля она забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. У хищницы нет травм.
В 2023 году амурские тигры напали ни троих человек в Хабаровском крае. Первой жертвой стал 19-летний Сергей. 12 февраля хищник влетел через окно в охотничий домик и чуть не убил парня. Тигра застрелил друг Сергея. Охотника спасли, ему ампутировали левую руку.
Второе нападение было зафиксировано рядом с поселком Мухен 28 марта. Здесь амурский тигр чуть не утащил в тайгу тракториста, который возился с техникой на деляне. Мужчину отбили другие работники. Аналогичная ситуация произошла в поселке Золотой 30 июня. Жертвой зверя стал вальщик леса. Его также спасли коллеги, размахивая бензопилой перед носом тигра.
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