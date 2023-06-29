Детокс-тур в Приморье: отловленный в Вяземском тигр-уничтожитель собак набрал вес и уехал на реабилитацию

Тигра поймали и отправили в центр под Хабаровском, где он набрал вес Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Отловленный за конфликтное поведение амурский тигр из Хабаровского края будет проходить реабилитацию в Приморье. Минувшей зимой хищник атаковал город Вяземский. Зверь поедал собак и держал в страхе местных жителей. Тигра поймали и отправили в центр под Хабаровском, где он набрал вес.

Тигриная оккупация

Пятилетний самец тигра повадился в Вяземский в январе 2023 года. Зверь убил несколько собак в местном автосервисе и частном доме на окраине города. Местные жители забили тревогу, за дело взялись охотоведы. Они отгоняли хищника от людей всеми силами, но упрямый тигр все время возвращался.

Следы хищника продолжали находить в жилых районах, из-за чего люди старались меньше находиться на улице, особенно в темное время суток. Жители Вяземского особенно переживали за детей, которые ходили в школу по темноте. На зверя не влияли ни шумовые, ни световые элементы, из-за чего было решено изъять тигра из дикой природы.

Специалисты смогли перехитрить умного хищника и заманить его в одну из ловушек 30 января. Первичный осмотр тигра показал: у него застарелый перелом лапы и нет когтевой фаланги на правой передней конечности. Предположительно, зверь мог попасть в браконьерский капкан и освободиться такой ценой. Вероятно, именно эта травма мешала хищнику полноценно охотиться, и именно голод вынудил его идти в ближайший населенный пункт.

Боль мешала жить

Рану тигра экстренно обработали и зашили. После хищника отправили в центр реабилитации диких животных «Утес» под Хабаровском. В конце февраля к нему присоединилась другая конфликтная тигрица, на этот раз из Арсеньево. Помимо нее в центре содержатся два травмированных хищника: у одного нет части челюсти, у второго - повреждены задние лапы. Вольеры в «Утесе» небольшие и не позволяют проводить реабилитацию даже двух тигров. Особенно, когда у одного из них есть травмы.

- Травмы зажили, но тигр сильно хромает, так как, будучи стесненным в площади и, следовательно, ограниченным в движении, не смог восстановить работоспособность конечности. Охоты были для него легкой прогулкой, он даже набрал лишний вес, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Вяземского тигра было решено перевезти в приморский центр реабилитации в Алексеевке. Раньше это было невозможно - все вольеры были заняты. Здесь содержались две конфликтные тигрицы из Хабаровского края, недавно их выпустили в тайгу. Теперь самца ждут охоты на большей площади. Специалисты надеются, что это поможет зверю восстановить подвижность лапы. Однако пока точных прогнозов нет.

Тигрица из Арсеньево продолжает проходить реабилитацию под Хабаровском. 18 февраля она забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. У хищницы нет травм.

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