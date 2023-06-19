Прогрызли сетку и стали жить вместе: специалисты раскрыли подробности реабилитации тигриц-собакоедок из Хабаровского края

Тигрицы вели себя мирно, можно даже сказать дружелюбно друг к другу Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В реабилитации двух конфликтных амурских тигриц из Хабаровского края поставлена точка. Обе хищницы несколько месяцев назад питались собаками и пугали людей, а теперь осваиваются на новых местах в тайге. Выпуск зверей на волю прошел гладко, но перед этим пришлось разделить самок, которые стали подругами.

Конфликтное поведение

Первой на вынужденную реабилитацию попала пятилетняя тигрица из села Арсеньево. Из-за истощения и травмы она не могла полноценно охотиться, да и кормиться по факту было нечем: основу кормовой базы - кабанов - выкосила африканская чума свиней. Поэтому хищница регулярно навещала людские участки и воровала собак.

Поймали зверя на месте преступления 2 марта. На одном из участков тигрица убила собаку, а когда ее спугнул хозяин пса - забилась под веранду. Прибывшие охотоведа обездвижили большую кошку, состояние ее было плачевным: худая, без трех когтевых фаланг на пальцах, отморожен кончик хвоста. Хищницу направили в Приморье в центр реабилитации.

Вторая «ласточка» оказалась в центре 3 апреля. Молодая хищница устрашала поселок Золотой. За несколько недель она убила бычка, напала на корову, съела несколько собак. К людям хищница приходила тоже из-за голода. Состояние зверя было нормальным: ни травм, ни истощения, ни заболеваний. Но конфликтное поведение зверя вынудило специалистов поместить его на реабилитацию.

Подруги по реабилитации

В Приморье тигриц поселили в соседние вольеры. Хищниц разделял один слой сетки, через которую они знакомились. Самки принюхивались друг к другу и, можно сказать, играли в гляделки около недели. Одним утром специалисты увидели интересную картину: один вольер пуст, во втором - сразу две тигрицы. Хищницы прогрызли сетку и стали жить вместе.

- Тигрицы вели себя мирно, можно даже сказать, дружелюбно друг к другу, поэтому их решили не разлучать. Главная сложность для специалистов от такого соседства возникла лишь при подготовке к выпуску: тигриц надо было как-то разделить, чтобы по очереди вернуть их в тайгу. Эта операция заняла примерно неделю, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Тигрицы восстанавливали силы под присмотром специалистов. За несколько месяцев хищницы оправились, окрепли и показали охотничьи навыки. Когда звери сдали «экзамены», их выпустили на волю. 14 июня в тайгу вернули взрослую самку, 16 числа - молодую. Обе теперь будут жить в Приморье, для них подобрали участки, богатые едой.

Следующие на очереди

На реабилитации находятся еще два тигра, они содержатся в центре «Утес» под Хабаровском. Готовятся к выпуску уничтожитель собак из города Вяземский без фаланги пальца и хищница из Арсеньево, которая забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. Все отловленные тигры были сильно истощены.

В феврале 2023 года в центре реабилитации в Приморье умер тигр из Нанайского района. Его отловили из-за того, что он ел собак и был сильно истощен. Специалисты полагают, что зверь был серьезно травмирован после попадания в капкан браконьеров.

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