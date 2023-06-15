Сменила «прописку» и рыкнула на прощание: тигрицу-собакоедку из Хабаровского края выпустили в тайгу

Четыре месяца назад голодная и травмированная хищница убивала собак возле села Арсеньево
Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
Первая отловленная конфликтная тигрица из Хабаровского края вернулась домой. Четыре месяца назад голодная и травмированная хищница убивала собак возле села Арсеньево (Нанайский район). Поведение и состояние зверя было угрожающим, поэтому кошку направили на реабилитацию.
Минувшая зима была суровой для тигров. Жесткие морозы, еды нет - кабан истреблен африканской чумой, браконьеры. От голода и травм, полученных в капканах, краснокнижные хищники двинулись в населенные пункты. Звери поедали собак, коров, бычков и куриц. Местные жители были в ужасе от тигриного нашествия и опасались стать следующей жертвой хищников.
Основания для этого были: тигры за зиму 2023 года напали на двоих человек. 19-летнего Сергея хищник едва не загрыз в охотничьем домике в тайге. Хищник разбил головой стекло и влетел в окно. Парень выжил, но ему ампутировали левую руку. Он до сих пор в больнице, тигр убит товарищем Сергея. Вторая жертва тигра - тракторист, которого хищник настиг в 40 километрах от поселка Мухен. Мужчина выжил, зверь умер.
Набеги на село Арсеньево тигрица совершала регулярно. Местные жители постоянно натыкались на следы хищницы, недосчитывались домашних животных и скота. 2 марта самка пришла за очередной собакой на участок к местному жителю. После убийства пса тигрицу застал врасплох хозяин дома. Хищница залезла под веранду и сидела там до появления охотоведов.
Специалисты обездвижили зверя и решили направить в центр реабилитации. Тигрица была сильно истощена, а при глубокой диагностике у нее нашли серьезные травмы. Хищница лишилась когтевых фаланг на трех пальцах на одной из передних лап. Вероятно, попала в капкан браконьеров. Также кошке ампутировали отмороженный кончик хвоста.
Во время реабилитации тигрица показала, что не растеряла свои охотничьи навыки. Несмотря на травмы, хищница успешно добывала оленей. Небольшая хромота у зверя все еще есть, но в целом травма лапы ее больше не беспокоит. Так как тигрица доказала, что может успешно продолжать жить в естественной среде обитания, ее выпустили на свободу. Но не в Хабаровском крае.
- Выпустили хищницу в Приморском крае, возле одной из федеральных особо охраняемых природных территорий, где в достатке копытных, - сообщили в центре «Амурский тигр».
Вскоре в тайгу может вернуться другая конфликтная тигрица из Хабаровского края. Хищница молода, здорова и также доказала, что способна охотиться.
В феврале 2023 в том же приморском реабилитационном центре умер тигр-собакоед из Нанайского района. По предположению специалистов, зверь был серьезно травмирован после попадания в капкан браконьеров.
На реабилитацию в центр «Утес» под Хабаровском ранее были отправлены еще два тигра. Это уничтожитель собак из города Вяземский без фаланги пальца и хищница из Арсеньево, которая забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. Все отловленные тигры сильно истощены.
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