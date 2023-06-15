Сменила «прописку» и рыкнула на прощание: тигрицу-собакоедку из Хабаровского края выпустили в тайгу

Четыре месяца назад голодная и травмированная хищница убивала собак возле села Арсеньево Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Первая отловленная конфликтная тигрица из Хабаровского края вернулась домой. Четыре месяца назад голодная и травмированная хищница убивала собак возле села Арсеньево (Нанайский район). Поведение и состояние зверя было угрожающим, поэтому кошку направили на реабилитацию.

Оголодавшие и травмированные

Минувшая зима была суровой для тигров. Жесткие морозы, еды нет - кабан истреблен африканской чумой, браконьеры. От голода и травм, полученных в капканах, краснокнижные хищники двинулись в населенные пункты. Звери поедали собак, коров, бычков и куриц. Местные жители были в ужасе от тигриного нашествия и опасались стать следующей жертвой хищников.

Основания для этого были: тигры за зиму 2023 года напали на двоих человек. 19-летнего Сергея хищник едва не загрыз в охотничьем домике в тайге. Хищник разбил головой стекло и влетел в окно. Парень выжил, но ему ампутировали левую руку. Он до сих пор в больнице, тигр убит товарищем Сергея. Вторая жертва тигра - тракторист, которого хищник настиг в 40 километрах от поселка Мухен. Мужчина выжил, зверь умер.

Арсеньевская убийца

Набеги на село Арсеньево тигрица совершала регулярно. Местные жители постоянно натыкались на следы хищницы, недосчитывались домашних животных и скота. 2 марта самка пришла за очередной собакой на участок к местному жителю. После убийства пса тигрицу застал врасплох хозяин дома. Хищница залезла под веранду и сидела там до появления охотоведов.

Специалисты обездвижили зверя и решили направить в центр реабилитации. Тигрица была сильно истощена, а при глубокой диагностике у нее нашли серьезные травмы. Хищница лишилась когтевых фаланг на трех пальцах на одной из передних лап. Вероятно, попала в капкан браконьеров. Также кошке ампутировали отмороженный кончик хвоста.

Естественная среда обитания

Во время реабилитации тигрица показала, что не растеряла свои охотничьи навыки. Несмотря на травмы, хищница успешно добывала оленей. Небольшая хромота у зверя все еще есть, но в целом травма лапы ее больше не беспокоит. Так как тигрица доказала, что может успешно продолжать жить в естественной среде обитания, ее выпустили на свободу. Но не в Хабаровском крае.

- Выпустили хищницу в Приморском крае, возле одной из федеральных особо охраняемых природных территорий, где в достатке копытных, - сообщили в центре «Амурский тигр».

Вскоре в тайгу может вернуться другая конфликтная тигрица из Хабаровского края. Хищница молода, здорова и также доказала, что способна охотиться.

Собратья на реабилитации

В феврале 2023 в том же приморском реабилитационном центре умер тигр-собакоед из Нанайского района. По предположению специалистов, зверь был серьезно травмирован после попадания в капкан браконьеров.

На реабилитацию в центр «Утес» под Хабаровском ранее были отправлены еще два тигра. Это уничтожитель собак из города Вяземский без фаланги пальца и хищница из Арсеньево, которая забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. Все отловленные тигры сильно истощены.

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