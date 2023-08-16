Паводок не придет в Еврейскую автономную область

Паводок не грозит Еврейской автономной области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из Еврейской автономной области ушел циклон. Только недавно в регионе шли сильные дожди, и прогнозировались экстренные предупреждения. К счастью, серьезных последствий от непогоды не будет. Специалисты говорят, что паводки автономии не грозят.

- От паводка реки Сунгари в настоящее время фиксируются незначительные подъемы уровня воды по реке Амур с выходом на пойму до 80 сантиметров. Гребень скоро покинет территории области без каких-либо последствий. По реке Бира также наблюдается подъем уровня воды с частичным выходом на пойму. Но все это пройдет без ущерба для граждан Еврейской автономной области, без последствий для объектов жизнедеятельности и населенных пунктов региона, - сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.

С соседними регионами и представителями Китая специалисты работают каждый день, получают данные о гидрологической обстановке и об ухудшении ситуации обещают сообщать вовремя. Пока серьезных осадков не прогнозируется.

Похожий прогноз дали и Хабаровскому краю. Здесь тоже паводков не предвидится. По сравнению с прошлым годом этот прогноз радует.

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