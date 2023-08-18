Улицы в центре города перекроют в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровск снова ждет перекрытие дорог. На этот раз ограничение распространится на Уссурийский бульвар. Энергетики будут проводить ремонт на улицах Запарина и Дзержинского. По информации «ДГК», они одновременно заменят здесь сальниковые компенсаторы в тепловых камерах.

- Работы стартуют 22 августа. Будет полностью перекрыто движение по Уссурийскому бульвару в районе дома №32 по улице Запарина. Также будет ограничено движение в районе дома №41 по улице Дзержинского по одной полосе движения, - рассказали в пресс-службе «ДГК».

После ремонта специалисты обязательно благоустроят территорию. Закончить эти работы обещают раньше срока.

Между тем перекрытие ждет не только Хабаровск, но и Комсомольск-на-Амуре. Здесь 19 августа запретят движение любого транспорта по улице Калинина. В этот день по ней пройдет карнавальное шествие.

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