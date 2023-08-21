Хабаровск готовится к проведению фестиваля «Рок над Амуром» Фото: Елизавета СУХОВА

Третий фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске уже 26 августа. В городе соберутся известные исполнители, местные коллективы, а также команды из других регионов Дальнего Востока. Все они устроят грандиозный концерт на площадке арены «Ерофей». Список участников уже утвержден.

По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в 2023 году фестиваль приобрел статус всероссийского. Победители фестиваля получат возможность записать собственный мини-альбом. Кроме того, молодые исполнители смогут заявить о себе, выступив на одной сцене с хедлайнерами проекта.

- «Рок над Амуром» набирает обороты, и с каждым годом мы наблюдаем все большую заинтересованность среди зрителей и музыкальных групп. После участия и победы в нашем фестивале перед музыкантами открываются новые двери: их приглашают выступать на различных площадках и конкурсах страны, - сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.

Фестиваль «Рок над Амуром» начнется 26 августа в 14:00.

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