Прокуратура контролирует ход проверки в связи со смертельной аварией в Хабаровском крае Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Прокуратура Солнечного района Хабаровского края контролирует ход процессуальной проверки, проводимой в связи с произошедшей смертельной аварией. Напомним, ДТП случилось на 91 километре дороги Харпичиан-Албазино, в субботу 26 августа. В результате погибли пять человек.

По предварительным данным Госавтоинспекции региона, водитель грузовика не справился с управлением и съехал в кювет, а затем перевернулся. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

- В 18:30 часов 26 августа на автомобильной дороге вблизи поселка Харпичан Солнечного района водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет и опрокидывание на бок, - пишет прокуратура Хабаровского края.

Ход проверки взяла на контроль районная прокуратура. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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