Выживших нет: грузовик с работниками предприятия перевернулся в Хабаровском крае

В грузовике были работники местного предприятия Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Страшная авария, случившаяся на автодороге в Хабаровском крае, унесла жизни пяти человек минувшим днем. По данным Госавтоинспекции региона, среди погибших был водитель грузовика и четверо пассажиров. Машина ехала по трассе со стороны Албазино по направлению к поселку Харпичиан, в грузовике были четыре работника одного из местных предприятий.

Авария случилась в Солнечном районе Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- По предварительным данным, водитель автомобиля Камаз 1978 года рождения, двигаясь со стороны Албазино в сторону поселка Харпичиан, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщает ведомство.

Водитель не справился с управлением Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

ДТП случилось на 91 километре дороги Харпичиан-Албазино в Солнечном районе. Пока известно, что самому молодому пассажиру было 30 лет, остальным – 55, 45 лет и 34 года.

Пять человек погибли Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Все пять человек скончались на месте аварии, еще до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства страшного ДТП устанавливаются.

Водитель и пассажиры скончались до приезда скорой Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

На кадрах, предоставленных УМВД России по Хабаровскому краю с места аварии, видно, что грузовик лежит на боку в кювете. Кабина водителя серьезно повреждена, вероятно, выжить в такой аварии у водителя не было шансов.

Это не единственная смертельная авария в регионе, за субботу на дорогах края погибли еще три человека, семеро пострадали.

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