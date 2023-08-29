Схема движения на мосту через Амур изменилась в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителей Хабаровского края и гостей, которые планируют приехать в регион, предупреждают об изменении схемы проезда на мосту через реку Амур. Об этом сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Специалисты говорят, что ограничение действует на 2101+146 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск. Запрет продлится практически месяц.

- До 23 сентября проезд по искусственному сооружению будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе, согласно установленным временным дорожным знакам, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также назвали причину перекрытия: деформационные швы на переправе износились, специалисты сейчас занимаются их ремонтом.

А через пункт пропуска «Покровка» движение и вовсе пока закрыли. Причал в этом месте затопило после обильных дождей.

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