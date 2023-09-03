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НовостиОбщество3 сентября 2023 8:00

Дополнительную партию вакцины от кори закупят для Хабаровского края

Сейчас запасы составляют 3,5 тысячи доз
Татьяна СЕРЕДА
Дополнительную партию вакцины от кори закупят для Хабаровского края

Дополнительную партию вакцины от кори закупят для Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае выявлен первый случай заболевания корью. Сейчас минздрав Хабаровского края и региональное управление Роспотребнадзора проводят подчищающую иммунизацию контактных лиц. В целом ведомства держат ситуацию на контроле. Поводов для беспокойств нет.

По информации минздрава, пациент получает необходимую квалифицированную помощь, лечится в стационаре. Основной способ защиты от кори заключается в вакцинопрофилактике. Полную вакцинацию должен получить хотя бы раз в жизни каждый человек.

- Стандартно люди проходят вакцинацию в 1 год и 6 лет. Если есть отметка о полном прохождении вакцинации или человек перенес корь, дополнительную иммунизацию ему проходить не нужно. Те взрослые, которые не прошли полностью вакцинацию, ни разу не болели корью или утратили сведения о прививках, должны пройти иммунизацию – население до 35 лет. Если у человека есть профессиональный риск, возраст продляется до 55 лет, - рассказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова.

Вакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления. На данный момент в Хабаровском крае достаточный запас вакцины – 3,5 тысячи доз. Но дополнительно в регион закупят еще четыре тысячи.

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