Дополнительную партию вакцины от кори закупят для Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае выявлен первый случай заболевания корью. Сейчас минздрав Хабаровского края и региональное управление Роспотребнадзора проводят подчищающую иммунизацию контактных лиц. В целом ведомства держат ситуацию на контроле. Поводов для беспокойств нет.

По информации минздрава, пациент получает необходимую квалифицированную помощь, лечится в стационаре. Основной способ защиты от кори заключается в вакцинопрофилактике. Полную вакцинацию должен получить хотя бы раз в жизни каждый человек.

- Стандартно люди проходят вакцинацию в 1 год и 6 лет. Если есть отметка о полном прохождении вакцинации или человек перенес корь, дополнительную иммунизацию ему проходить не нужно. Те взрослые, которые не прошли полностью вакцинацию, ни разу не болели корью или утратили сведения о прививках, должны пройти иммунизацию – население до 35 лет. Если у человека есть профессиональный риск, возраст продляется до 55 лет, - рассказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова.

Вакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления. На данный момент в Хабаровском крае достаточный запас вакцины – 3,5 тысячи доз. Но дополнительно в регион закупят еще четыре тысячи.

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