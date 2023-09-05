УК без лицензии: хабаровская прокуратура закончила проверку после обрушения потолка в квартире

Рухнувший потолок заменили в доме Хабаровска после проверки прокуратуры Фото: прокуратура Хабаровска

Прокуратура Хабаровска закончила проверку после обрушения потолка в доме пенсионеров в Индустриальном районе. Напомним, ЧП случилось 28 июля на Бурейской, 12. Квартиру сын купил пожилым родителям за месяц до произошедшего.

- Причиной произошедшего послужило ненадлежащее содержание управляющей организацией общего имущества аварийного дома. Прокурор района внес руководителю МУП «УО МКД» представление. По результатам его рассмотрения потолок в квартире заменен, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Против организации завели административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии». Прокуратура направила иск в суд с требованием компенсировать моральный и материальный вред. СК продолжает расследование уголовного дела. Его контролирует надзорный орган.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.