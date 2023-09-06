Похороны с полицией: кладбище в Комсомольске до сих пор закрыто из-за хищников

В Комсомольске-на-Амуре из-за медведей остается закрытым городское кладбище Фото: администрация Комсомольска

В городе Юности до сих пор остается закрытым городское кладбище. Посещать его пока запрещено. На территорию пускают только похоронные процессии, но в сопровождении сотрудников полиции.

- На территориях, прилегающих к кладбищу, специалистами охотничьего хозяйства регулируется учет диких животных. Решение об открытии кладбища будет приниматься после того, как появится полная уверенность в безопасности его посетителей, - сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, кладбище закрыли в середине августа после множественных сообщений о том, что там видели медведей. Люди даже замечали крупные отпечатки их лап и следы разорения могил. Эта мера нужна, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Когда кладбище вновь откроют для посетителей, пока не сообщается. Администрация города сообщит об этом жителям дополнительно.

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