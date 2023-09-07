Урок мужества провели в школе Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В хабаровской школе №62 провели урок мужества для учеников. Они вспомнили героев Великой Отечественной войны. Занятие провели в музее Боевой славы имени Евгения Дикопольцева. Он расположен в самом учреждении.

Ученикам рассказали о подвигах жителей Хабаровского края во время войны. Председатель первичной ветеранской организации Ольга Хегай рассказала об их жизни и боевых буднях. По ее словам, фронтовики – хороший пример для современной молодежи.

После мероприятия организаторы поговорили о развитии музея. Там планируют проводить новые экскурсии. Кроме того, эксперты поговорили о патриотическом воспитании учеников школ Хабаровского края.

Ранее в школе Хабаровска №77 появился новый профильный класс - энергетический. Его создали на базе одного из седьмых классов учреждения. Там ребята познакомятся с работой энергетика.

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