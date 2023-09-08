В Амурске заведено уголовное дело после нападения подростков на инвалида

7 сентября двое школьников напали на человека Фото: Иван ВИСЛОВ

В Амурске нашли подростков, которые жестоко избили беспомощного мужчину. Напомним, что 7 сентября двое школьников напали на человека. Предварительно, подростки издевались над жертвой около трех часов.

Школьники наткнулись на сидящего на бордюре мужчину ночью на Лесной улице. Подростки стали наносить удары человеку ногами и руками по голове. Нападавшие били и толкали мужчину, тот не мог им сопротивляться по состоянию здоровья. Диагноз пострадавшего не сообщается, предварительно стало известно, что у него есть инвалидность.

Произошедшее попало на камеры, школьников разыскивали по всему городу. Полиции удалось установить личности подростков и задержать их. Нападавшим 14 и 15 лет, младший из них состоял на учете по бродяжничеству. Второй ни разу не привлекался.

По факту нападения на мужчину заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». На данный момент, по данным источника, знакомого с ситуацией, школьники не могут дать четкого объяснения произошедшему. Пострадавший

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании в отношении подростков меры пресечения, связанной с заключением под стражу, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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