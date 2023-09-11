Тихая, но опасная охота: в Хабаровском крае пропали двое грибников

Глухой мужчина пропал в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

В Хабаровском крае пропали два человека. Оба отправились собирать грибы, но домой так и не вернулись. Все воскресенье их искали спасатели.

В Хабаровском районе исчез 65-летний пенсионер. Он пропал в районе села Малышево. Его начали искать еще в субботу - именно тогда он должен был вернуться домой. За два дня спасатели, полиция и кинологи с собаками обследовали 23 квадратных километра местности, но поиски результата так и не дали. Но история все равно закончилась благополучно.

- После обеда 10 сентября поступила информация, что мужчина самостоятельно вышел из леса. Пенсионер добрался до дороги в районе Петропавловки и шел в Малышево. По пути его обнаружили волонтеры отряда «Лига Спас» и довезли до дома, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Комсомольском районе поиски продолжаются. Там ищут 46-летнего мужчину. Он потерялся в районе станции Эльдиган. Телефон с собой не взял, кроме того, он глухой. За 10 сентября поисковики обследовали 10 квадратных километров, но мужчину так и не нашли. Работа продолжается.

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