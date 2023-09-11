Уголовное дело и проверка: правоохранительные органы заинтересовались происшествием с самолетом на Колыме

После съезда самолета со взлетной полосы в Магадане завели уголовное дело Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Магадане транспортная прокуратура начала проверку после происшествия с самолетом в аэропорту. Напомним, утром 11 сентября около девяти часов стало известно, что грузовой самолет АН-12 не смог вылететь. Борт авиакомпании АО «Авиационный сертификационный центр «СибНИА-Тест» должен был отправиться в чукотское село Кепервеем. В итоге судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

- На борту находились пять членов экипажа и три работника авиапредприятия, никто не пострадал. В результате аварийного случая повреждены посадочные огни аэропорта, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Расследованием сейчас занимаются сотрудники Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации. А Хабаровский следственный отдел на транспорте завел уголовное дело за нарушение правил эксплуатации самолета. Прокуратура проверяет исполнение закона о безопасности полетов и контролирует ход расследования.

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