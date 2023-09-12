Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 12 сентября

Выборы мэра завершились в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске закончились двухдневные выборы мэра. Победу в них одержал действующий глава краевой столицы Сергей Кравчук. Он выдвигался от партии «Единая Россия», и за него свой голос отдали 45,42 процента избирателей. На втором месте - Михаил Сидоров от «Справедливой России», набравший 33,2 процента голосов.

В Комсомольске-на-Амуре в аварии погиб 40-летний мужчина. В ГИБДД рассказали, что он шел по проезжей части, когда на него налетел автомобиль. Есть вероятность, что водитель иномарки просто не заметил идущего по дороге человека, так как на его одежде, скорее всего, не было светоотражателей.

В Амурске в СИЗО отправили школьников, избивших инвалида. Резонансная история всколыхнула соцсети 7 сентября. Жители Хабаровского края, да и не только, ужаснулись, увидев кадры жестокого нападения. Подростков быстро поймали и отправили за решетку. Известно, что один из парней уже стоит на учете, а его мама привлекалась за его ночные прогулки.

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