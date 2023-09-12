Не дошел домой из школы: женщину осудят почти через год после преступления в Хабаровске

Женщина, сбившая семилетнего мальчика, отправится под суд в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске суд рассмотрит дело 52-летней женщины, по вине которой пострадал семилетний мальчик. 10 ноября 2022 года школьник возвращался с уроков, но домой так и не дошел. Как выяснилось позже, первоклассника сбила машина, за рулем которой находилась обвиняемая.

Авария произошла примерно в 10:45 на пешеходном переходе на улице Большой Аэродром. Хабаровчанка за рулем «Митсубиси-ASX» наехала на ребенка.

- Он получил тяжелые травмы головы, в том числе перелом основания черепа, - рассказывала тогда «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Первый зампрокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его рассмотрит Железнодорожный районный суд Хабаровска.

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