Ему уже все равно: сахалинку в Магадане осудили за оформленный на погибшего зятя кредит

Жительницу Сахалина осудили в Магадане за взятый на умершего зятя кредит Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магадане прокуратура поддержала обвинение против жительницы Сахалинской области. Женщина проходит по уголовной статье за мошенничество в особо крупном размере.

В августе прошлого года сахалинке понадобились деньги, и она решила взять кредит. Только отдавать деньги она не хотела, поэтому придумала хитрую, как ей казалось, схему, «втянув» в это умершего родственника.

- В августе 2022 года теща оформила от имени погибшего зятя потребительский кредит на сумму свыше 500 тысяч рублей. Женщине был известен пароль от его личного кабинета в мобильном приложении банка. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В суде и во время следствия женщина во всем призналась и закрыла кредит. Ей вынесли приговор: штраф в 120 тысяч рублей.

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