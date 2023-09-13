Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 13 сентября

Пропавших рыбаков нашли убитыми в Хабаровском крае Фото: СК Хабаровского края

Следователи Хабаровского края расследуют странное происшествие с рыбаками. Несколько дней назад двое мужчин и сын-подросток одного из них отправились на рыбалку. Через какое-то время родственники забеспокоились: те перестали выходить на связь. На место выехали оперативники и увидели ужасную картину: застреленные мужчины лежали на берегу реки.

В Хабаровском крае суд поставил точку в зверском убийстве мужчины. Жителя поселка Октябрьский лишили жизни девочки-подростки. Тогда, в 2021 году, им было 15 и 16 лет. В декабрьский вечер два года назад они собрались в общежитии, выпивали и снимали видео. В какой-то момент услышали собачий лай - то был пес соседа, который сильно их раздражал. Подростки решили расправиться с мужчиной.

В Хабаровске мужчина угнал машину вместе с детьми. Две девочки ждали в автомобиле родителей, когда на водительское сиденье запрыгнул незнакомец и дал по газам. Мама ничего не успела сделать. Когда мужчину задержали, он заявил, что убегал от преследователей.

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