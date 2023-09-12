Отец прыгнул на капот, а мать душила похитителя: мужчина из Хабаровска угнал машину с детьми внутри

Мужчина угнал машину с детьми в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящий ужас пришлось пережить двум девочкам-подросткам, которых похитил неизвестный мужчина. Они ждали родителей в машине, когда незнакомец залез в салон, завел двигатель и тронулся с места. Сестры хотели выпрыгнуть из авто на ходу, но водитель заблокировал двери.

«ПОМОГИТЕ!»

Семья приехала к зданию клиники на улице Промышленной, 20 Б. Мать девочек вышла из машины, пока отец отошел за водой в магазин, который находится через дорогу. Сестры остались ждать родителей в салоне. В это время к автомобилю подошел незнакомец. Подозрительный мужчина несколько минут осматривался по сторонам, а после быстро залез в машину, заблокировал двери и тронулся с места. Мама подростков не смогла ничего сделать. Она отчаянно дергала за ручку двери, но замок не поддавался.

Девочки стали кричать и звать на помощь. Одна из них попыталась остановить незнакомца, но у нее ничего не получилось. Мужчина просто оттолкнул ее. Пока шла борьба, вторая сестра успела позвонить папе. Она рассказала, что их пытаются похитить. Отец сразу же выбежал из магазина и запрыгнул на капот уже отъезжающей машины.

Шум привлек внимание двух прохожих. Они кинулись вслед за авто, крича девочкам, чтобы те открыли двери и выпрыгнули. Но на ходу сделать это у подростков не вышло. Да и выпрыгнуть из салона они бы не смогли. Одна из них – инвалид. Чтобы выбраться из авто, ей понадобилась бы помощь.

Со стороны казалось, что угонщик не умеет водить. Судя по всему, у него не вышло переключить передачу, так как всю дорогу иномарка то и дело дергалась и не набирала скорость. Машина проехала около 400 метров и остановилась. Тогда у сестер получилось разблокировать пассажирскую дверь. К этому времени подоспела и мама девочек. Ее настолько захлестнули эмоции, что она распахнула водительскую дверь и начала душить похитителя. Через несколько минут приехала скорая и ГИБДД, которых вызвали очевидцы.

По словам свидетелей, когда мужчину вытащили из машины, он сильно потел и жаловался на плохое самочувствие. От него не пахло алкоголем, но очевидцы не исключают, что он был под наркотиками. В пользу этого говорил его внешний вид и поведение. У мужчины были красные глаза и невнятная речь.

«Я СПАСАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ»

Похитителя подростков сразу задержали и привезли в отделение полиции. Его личность быстро установили. 39-летний житель Железнодорожного района Хабаровска раньше не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Он привлекался за кражи и даже бывал в колонии.

- По словам задержанного, он залез в чужую машину, так как спасался от преследователей. Мужчина видел девочек, но страх за свою жизнь оказался сильнее, - рассказал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Пока не ясно, действительно ли мужчина уходил от преследователей или всему виной его разыгравшееся воображение. А вот уголовное дело, которое на него завели по статье 166 УК РФ вполне реально. Хабаровчанина обвиняют в незаконном завладении автомобилем без цели хищения. Пока суд не установил ему меру пресечения, он будет находиться в СИЗО.

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