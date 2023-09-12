Мистика или совпадение? Серия наездов на пешеходов произошла в Комсомольске при похожих обстоятельствах

Серия наездов на пешеходов произошла в Комсомольске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вечер 11 сентября в Комсомольске выдался богатым на ДТП с участием пешеходов. Меньше чем за полчаса в городе сбили троих человек. Все это можно было бы списать на стечение обстоятельств, если бы не некоторые детали ДТП. Все пешеходы пострадали, когда переходили дорогу по зебре, а за рулем в каждом случае были женщины. И это только малая часть совпадений.

ТРИ ВЫЗОВА ЗА ПОЛЧАСА

Начало серии ДТП положила авария, произошедшая на улице Пирогова в 19:17. 39-летняя комсомольчанка за рулем «Тойоты-Дуэт» с пятилетним стажем вождения не пропустила пешехода, переходившего дорогу по зебре в районе первого дома. Иномарка налетела женщину 53 лет.

- Пострадавшая выжила, но получила тяжелую травму ноги. Сотрудники скорой увезли ее в больницу, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Женщину сбили на улице Пирогова в Комсомольске Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

Уже через 13 минут, в 19:30, произошла еще одна авария. На этот раз за рулем находилась 22-летняя женщина, недавно получившая права. Она ехала на «Тойоте-Королле» по Аллее Труда и в районе дома №62 сбила 60-летнего пешехода. Мужчина также переходил дорогу по зебре в месте, где нет светофора. При этом на обочине установлен знак, предупреждающий водителей о пешеходном переходе.

- Пешехода забрали на скорой. У него также травмы ноги и головы, - уточнили в комсомольском ОГИБДД.

На Аллее Труда "Тойота" наехала на мужчину Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

Следующее сообщение об аварии поступило через 10 минут. В 19:40 на улице Ленина в районе дома №1/4 была сбита женщина. Она попала под колеса «Ниссан-Куб» на пешеходном переходе. За рулем иномарки находилась 47-летняя женщина с пятилетним стажем вождения. Личность пострадавшей установить на месте не удалось. Она получила тяжелую травму головы и была доставлена в больницу.

На улице Ленина сбили женщину, личность которой еще не установили Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

ВИНОВАТА ПОГОДА?

Среди всех ДТП наезды на пешеходов занимают не последнее место по частоте происшествий. В Комсомольске такие аварии тоже не редкость. Но чтобы три похожих случая, да еще и меньше чем за полчаса… Такое произошло впервые за последние годы. Пользователи соцсетей сразу нашли несколько объяснений случившемуся.

Одни считают, что всему виной плохое освещение пешеходных переходов. Другие списывают аварии на плохую видимость и дождливую погоду. Третьи же винят во всем пешеходов, которые носят темную одежду: вечером при слабом освещении разглядеть человека сложно, если на нем нет светоотражающих элементов.

Пока в Сети идут дискуссии, сотрудники ГИБДД напоминают, что ответственность в большей степени лежит на водителях. Все три аварии произошли на пешеходных переходах, где есть дорожная разметка и установлены соответствующие знаки. А это значит, что водители должны были сбавить скорость, приближаясь к зебре. Это особенно актуально в условиях плохой видимости, когда разглядеть человека на проезжей части можно только с расстояния в несколько метров. При высокой скорости у водителя меньше шансов вовремя отреагировать на пешехода и остановиться до столкновения.

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