«Сам виноват»: мужчина в инвалидной коляске едва не убил приятеля из-за неудобных вопросов в Биробиджане

Мужчине не понравилось, что приятель учит его жизни, и решил заставить его замолчать на вечно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если бы в тот самый роковой момент сосед по общежитию не оттащил разъяренного мужчину от жертвы - беды было бы не миновать, и от множественных ножевых ранений тот бы точно умер на месте. Но, к счастью, он выжил, врачи подоспели вовремя и спасли мужчину. Нападавший же теперь ответит за свой поступок перед судом.

ВЗБЕСИЛИ ВОПРОСЫ ПРО ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ

Это происшествие случилось еще 28 июля в Биробиджане, в общежитии, прямо в центре города на Шолом-Алейхема. Двое приятелей, один из которых был в инвалидной коляске, благополучно выпивали, общались, и ничего сначала не предвещало беды. Но, как водится, спиртное разогрело биробиджанцев, и между ними завязались разговоры на острые темы.

Как стало известно редакции «КП» - Хабаровск», в тот вечер в квартире развернулась нешуточная перебранка между двумя приятелями. Один из собеседников стал выспрашивать у колясочника, почему тот оказался в таком положении. Мужчина рассказал, что причиной тому стало дорожно-транспортное происшествие, к слову, виновником в нем был как раз сам рассказчик. После того как история была озвучена, потерпевший выразил мнение, что тот сам виноват, и что в инвалидной коляске оказался по собственной вине.

От таких умозаключений колясочник пришел в ярость и ударил обидчика кулаком в шею. Но, как известно, кровь под градусом кипит, просто удара ему оказалось мало, он схватил со стола кухонный нож и напал на своего приятеля.

Он успел несколько раз ударить друга ножом в грудь и вполне мог его убить, но, к счастью, в драку вмешался сосед по общежитию. Он оттащил колясочника с ножом от истекающего кровью мужчины.

СОСЕД СПАС ОТ СМЕРТИ

- Довести свои преступные намерения до конца злоумышленник не смог, так как его действия пресек сосед по общежитию, оттолкнув его от потерпевшего. Очевидцы происшествия вызвали бригаду скорой помощи, потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Свою вину нападавший мужчина полностью признал еще на предварительном следствии. Теперь его будут судить по части третьей статьи 30, части первой статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Дело направлено в суд.

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