Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 15 сентября

Жителя Комсомольска отправили в колонию за жесткое избиение бывшей девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор местному жителю. Напомним, в июле он накинулся на свою бывшую девушку в подсобке магазина, где она работала. Причиной стало ее желание расстаться. Уйти от него Маргарита хотела как раз-таки из-за агрессивного поведения. Мужчину разозлило такое решение, и он накинулся на женщину, избивая кулаками и ногами. Абьюзеру дали реальный срок.

Житель Хабаровска приютил пса, которого он спас на зоне СВО. Маленького Фугаса нашли среди вещей в одном из домов на Украине, вытащив собаку из-под завалов. С той минуты он был верен своему спасителю Александру и даже ночевал с ним в одном спальнике, сопровождал его в окопах и на передовой. Полюбили Фугу, как порой его называют хозяева, и другие солдаты.

В Хабаровске из больницы выписали мужчину, которому отрезало ноги поездом. Правда, окончательно он не выздоровел. Он провел в медучреждении всего четыре дня, а потом с ним попрощались, аргументировав это плохим поведением пациента.

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