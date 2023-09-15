Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре 15 сентября

О визите Ким Чен Ына в Комсомольск-на-Амуре ранее говорил Владимир Путин
Фото: Правительство Приморского края
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре 15 сентября. Его кортеж был замечен на улицах города. Здесь товарищ Ким осмотрит заводы, которые выпускают гражданскую и военную технику.
О визите Ким Чен Ына в Комсомольск-на-Амуре ранее говорил Владимир Путин. Следом в городе сообщили о перекрытии дорог. С 6:00 до 13:00 будет ограничен проезд по:
- проспекту Первостроителей (от ж/д вокзала до проспекта Ленина);
- проспекту Ленина (от проспекта Первостроителей до улицы Кирова);
- Комсомольскому шоссе (от Кирова до Уральской);
- Уральской (от Комсомольского шоссе до Калинина).
На этих улицах местные жители утром 15 сентября заметили кортеж из нескольких десятков машин.
Программа Ким Чен Ына в Комсомольске не разглашается. Известно, что после лидер КНДР поедет во Владивосток. А это значит, что его путь будет лежать через Хабаровск. Вероятно, в краевой столице снова будут вечерние пробки.
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