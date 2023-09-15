Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре 15 сентября

О визите Ким Чен Ына в Комсомольск-на-Амуре ранее говорил Владимир Путин Фото: Правительство Приморского края

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре 15 сентября. Его кортеж был замечен на улицах города. Здесь товарищ Ким осмотрит заводы, которые выпускают гражданскую и военную технику.

О визите Ким Чен Ына в Комсомольск-на-Амуре ранее говорил Владимир Путин. Следом в городе сообщили о перекрытии дорог. С 6:00 до 13:00 будет ограничен проезд по:

- проспекту Первостроителей (от ж/д вокзала до проспекта Ленина);

- проспекту Ленина (от проспекта Первостроителей до улицы Кирова);

- Комсомольскому шоссе (от Кирова до Уральской);

- Уральской (от Комсомольского шоссе до Калинина).

На этих улицах местные жители утром 15 сентября заметили кортеж из нескольких десятков машин.

Программа Ким Чен Ына в Комсомольске не разглашается. Известно, что после лидер КНДР поедет во Владивосток. А это значит, что его путь будет лежать через Хабаровск. Вероятно, в краевой столице снова будут вечерние пробки.

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