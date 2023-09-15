13 уголовных дел о вылове кеты завели в Хабаровском крае Фото: МВД Хабаровского края

Полицейские Ульчского района завели сразу 13 уголовных дел о незаконном вылове кеты. Во время мероприятия «Путина» они поймали 14 человек в возрасте от 21 до 46 лет. Все они - жители Хабаровского края и ЕАО.

- Только двое из них занимались браконьерством совместно. Все остальные подозреваемые не знакомы между собой и добывали биоресурсы в разных местах на реке Амур, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Ни у кого из задержанных разрешения на рыбалку не было. Ловили красную рыбу они с помощью сетей и моторных лодок.

Всего рыбаки поймали 158 штук кеты. Ее они планировали оставить себе - заморозить, засолить, сделать стейки и готовить ужины. Ущерб природе оказался приличный - около двух миллионов рублей.

Ранее в Хабаровском крае поймали супругов из Приамурья, подозреваемых в обороте почти 400 килограммов черной икры.

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