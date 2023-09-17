Снесли легковушку и влетели в трактор: девушка попала в больницу после ДТП в Хабаровске. фото госавтоинспекции края

В Хабаровске этим утром около 6:00 произошла дорожная авария. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Врезался с другой легковой машиной и затем въехал в трактор. В результате аварии пострадала пассажирка тойоты. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства происшествия.

- В 5 часов 55 минут в городе Хабаровске водитель, управляя транспортным средством «Toyota» со стороны Воронежского шоссе в сторону улицы Тихоокеанской по ул. Трехгорной в районе дома N 172 выехал на полосу дорогу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством «Nissan», после чего, продолжив бесконтрольное движение, водитель транспортного средства «Toyota» допустил столкновение с трактором «Беларусь», - пишет Госавтоинспекция края в своем телеграм-канале.

Пассажирке иномарки 22 года, она сейчас проходит обследование в больнице. Это не единственная авария в городе за прошедшую ночь. В 1:30 в центре города произошло ДТП с двумя пострадавшими. Девушки 21 года и 19 лет переходили улицу на Муравьева-Амурского – Истомина, и их сбил автомобиль с приморскими номерами. Девушки в больнице, а водителя, скрывшегося с места ДТП, ищут.

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