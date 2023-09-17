Машину нашли: в Хабаровске обнаружили автомобиль, на котором ночью сбили девушек. фото госавтоинспекции города

В Хабаровске обнаружен автомобиль, на котором сбили двух девушек минувшей ночью в Хабаровске. Информацию об этом редакции «КП» - Хабаровск» подтвердили в прокуратуре Хабаровского края. После происшествия ведомство организовало проверку.

- Прокуратура Центрального района города Хабаровска контролирует ход процессуальной проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, минувшей ночью, около 1:30, на пересечении Муравьева-Амурского и Истомина Королла Спасио черного цвета, на приморских номерах, пронеслась по нерегулируемому пешеходному переходу и сбила двух девушек 18 и 20 лет. Хабаровчанки попали в больницу с травмами разной степени тяжести.