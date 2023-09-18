Названа причина дыма в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утром 18 сентября Комсомольск заволокло дымом, который ощущается во всех районах города. В мэрии объяснили, что причиной смога на улице стали лесные пожары, которые действуют приблизительно в 260 километрах от Комсомольска.
- В тушении очагов возгорания задействованы 32 человека и семь единиц техники, - рассказали в администрации города.
В мэрии добавили, что ситуация должна улучшится уже после обеда. По прогнозам, направление ветра изменится в другую сторону. После этого дым начнет постепенно рассеиваться. А уже во вторник в городе и окрестностях прогнозируют дождь.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru