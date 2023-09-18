Названа причина дыма в Комсомольске-на-Амуре Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 18 сентября Комсомольск заволокло дымом, который ощущается во всех районах города. В мэрии объяснили, что причиной смога на улице стали лесные пожары, которые действуют приблизительно в 260 километрах от Комсомольска.

- В тушении очагов возгорания задействованы 32 человека и семь единиц техники, - рассказали в администрации города.

В мэрии добавили, что ситуация должна улучшится уже после обеда. По прогнозам, направление ветра изменится в другую сторону. После этого дым начнет постепенно рассеиваться. А уже во вторник в городе и окрестностях прогнозируют дождь.

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