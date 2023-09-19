Пробка сковала улицу Карла Маркса в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная авария произошла в Хабаровске утром 19 сентября. На улице Карла Маркса столкнулись две иномарки. Из-за этого на дороге образовалась жуткая пробка в обе стороны.

- Проехать нельзя ни туда, ни обратно. Пробка растягивается все дальше и дальше, - говорят очевидцы.

Пока каких-либо подробностей дорожно-транспортного происшествия нет. Не сообщается ни об участниках аварии, ни о пострадавших. Также пока неясно, в чем причина столкновения и как долго люди стоят в пробке. Пока им приходится либо ждать своей очереди, чтобы проехать улицу, либо пытаться развернуться и ехать до пункта назначения в объезд.

Напомним, 18 сентября вечером в аварии пострадал младенец, которому не было и года. Он ехал с родными в иномарке, в которую влетел другой автомобиль. Ребенка доставили на обследование в больницу.

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