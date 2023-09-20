Снег пошел в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники глэмпинговой компании, которая находится в Солнечном районе Хабаровского края, поделились видео первого снега. По их словам, зимние осадки в этом году выпали на неделю раньше, чем в прошлом.

На кадрах видно, как на пока еще зеленую траву и деревья падают белые небольшие снежинки, их при этом сносит ветер.

К слову, этого стоило ожидать, ведь в Хабаровском крае на этот день как раз прогнозировали заморозки. В южных районах температура ночью опускалась на три градуса ниже нуля, а поднималась выше него всего на пять. Это была не первая минусовая температура этой осенью, но она оставила небольшой след в природе.

В прошлом году полноценный первый снег жители региона увидели только в конце октября. Он выпал в ночь с 22 на 23 число.

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